Traffico Roma del 24-09-2024 ore 14 | 30

(Di martedì 24 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Leone XIII riduzione di carreggiata per lavori di potatura tra via Pio IV e via Filippo Bernardini cantine notturna in via Ostiense dalle 22 alle 6 tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi viabilità modificata per un cantiere riduzione di carreggiata nella corsia laterale della Colombo all’altezza di Mezzocammino a Ponte Marconi riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sul marciapiede sulla Pontinarallentato per lavori di manutenzione tra via Guardapasso è l’incrocio con la Ardeatina in direzione Cristoforo Colombo M C proseguono i test per il prolungamento della linea Colosseo con modifiche del servizio sino al 7 dicembre fino al 31 la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 e poi il collegamento avviene con busta vetta le altre modifiche ...