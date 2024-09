Traffico Roma del 24-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso Come di consueto in queste ore sulle consolari in direzione della capitale particolarmente trafficato anche il raccordo anulare in zona Gianicolo per riprese cinematografiche chiusa al transito Piazza Garibaldi Fontana Acqua Paola chiusura di via Garibaldi tra la passeggiata del Gianicolo e via Nicola Fabrizi modifiche per i bus di zona sulla tangenziale est fino al 4 ottobre rimarrà chiuso per lavori lo svincolo per immettersi su via Prenestina per chi viaggia in direzione San Giovanni questa sera la solita chiusura notturna per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII non verrà effettuata per motivi tecnici modifiche di orario per la metro C per lavori di Essence vorrei fino al Colosseo chiusura anticipata nella tratta Malatesta San Giovanni chiuderà alle 21 e Sara sostituita ...