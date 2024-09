Traffico Roma del 24-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) Luceverdeda ritrovati dalla redazione 3 km di coda sulla diramazioneSud tra Torrenova e Raccordo Anulare versocode a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Prenestina & via Ardeatina file poi in esterna tra via Prenestina & via Nomentana ed ancora rallentamenti tra Casal del Marmo e via della Pisana verso il centro incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e la tangenziale est segnalati circa 6 km di coda sempre in ingresso in città code su via Salaria & via Flaminia rispettivamente tra Villa Spada e la tangenziale est e tra il raccordo è via dei Due Ponti auto in fila sulla tangenziale est penalizzata dai lavori tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione Olimpico ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...