Torre del Greco cade dal secondo piano della scuola | grave uno studente

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 24 settembre 2024) Avrebbe riportato numerose fratture e sarebbe in gravi condizioni lodell’istituto Pantaleo didel, caduto questa mattina da un’aula posta alsede centrale. Unodell’istituto Pantaleo didelè caduto questa mattina, per cause ancora da accertare, da un’aula posta al