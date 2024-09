Torna il Caffè Alzheimer grazie all’impegno dei volontari Anteas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)il, con appuntamenti ogni due settimane, sia a Falconara, da giovedì 26 settembre nell’oratorio della chiesa del Rosario, che a Chiaravalle, da giovedì 3 ottobre nel chiostro dell’Abbazia con attività informative e di supporto per malati, familiari e caregiver. L’iniziativa, avviata da sette annidiFalconara in sinergia con altre realtà, è creata per dare informazione e sostegno in forma gratuita a chi è coinvolto nella malattia e così a "uscire dal silenzio".