Torna a casa e si trova una donna che sta rubando in camera da letto

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) È stata arrestata per furto in abitazione e trattenuta nelle camere di sicurezza (in attesa dell’udienza di convalida) lache nel tardo pomeriggio di domenica 22 settembre è stata sorpresa a rubare in un appartamento di Buccinasco (Milano).La tentata fugaUn equipaggio della polizia