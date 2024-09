Torino accoltella la moglie e scappa inseguito dal figlio 13enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Un omicidio è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 settembre a, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano. Una donna di 34 anni è morta dopo essere statata dall’ex marito. La coppia era di origine tunisina. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita al torace al culmine di una lite.Leggi anche: Genova: uccide lae poi si consegna ai carabinieri La donna ammazzata davanti ai figli La donna, che si chiamava Roua Nabi, è stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone, ma è morta poco dopo il suo arrivo. L’ex marito, di 48 anni, è stato invece arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile mentreva in stradadal. Sembra inoltre che la lite sia scoppiata davanti ai due figli della coppia che hanno dunque assistito anche all’omicidio della madre.