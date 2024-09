Theodora di Grecia finalmente sposa | come si vestirà e quale tiara indosserà per il suo Beautiful wedding?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2024) La principessa per anni nel cast della longeva soap opera convolerà a nozze con Matthew Kumar il 28 settembre. Sappiamo già adesigner si affiderà per l'occasione mentre, per quanto riguarda il diadema, ce n'è uno che al momento pare possa essere il favorito