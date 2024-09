The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno | anticipazioni giochi ospiti e come funziona

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 24 settembre 2024) The– NeUno:, quante puntate eQuesta sera, martedì 24 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata della seconda stagione di The– Neuno, il game show che vede la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000€? Alla fine, neuno. Vediamo insieme i concorrenti e le. Concorrenti,, meccanismo C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, neuno.