Terna proclama i cinque vincitori del Premio Driving Energy 2024

(Di martedì 24 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –hato idella terza edizione del– Fotografia Contemporanea, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione e allo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Tra gli oltre 3.300 interpreti del tema del, La via dell’invisibile, sono stati selezionati i: Silvia Camporesi per ilSenior con l’opera “Shimmering Cinecittà”, Giovanni Sambo per ilGiovane con “Le trasparenze (del signor Vitelli)”, Alessandra Book per la Menzione Accademia con “A Song for Our Ancestors”, Marco Filipazzi e Francesca Villani per ilAmatori con “Echi dimenticati”, e Leli Baldissera, la cui opera “Ocupação” è risultata la più votata dalle persone di. f04/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo