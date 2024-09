Tennistavolo A1 esordio per la Top Spin Messina contro la Virtus Servigliano

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutto pronto per il debutto della Topnel campionato di Serie A1 maschile di2024/25. Nella palestra di Villa Dante, in programma mercoledì, alle ore 18.30, la gara valevole per il turno inaugurale che vedrà di scena la squadra del presidente Giorgio Quartuccio opposta