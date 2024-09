Tennis | Musetti ko in finale cinese Shang vince ' Chengdu Open'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Niente da fare per Lorenzonelladel "" (ATP 250 sul cemento). Il toscano, testa di serie n.1 del tabellone, ha ceduto in due set 7-6, 6-1 al 19enne Jerry(n.55) che ha vinto il torneo di casa. Primo titolo della carriera per il giovanissimota