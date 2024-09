Tennis Bis di Open per Alberto Bronzetti Prima San Marino poi il ’Salaroli’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Fine settimana da record per(foto) che in poche ore ha vinto due tornei, sabato quello del SanClub, domenica al Mi.Ma Mare Pineta di Milano Marittima dove ha conquistato da protagonista il 1° Memorial "Francesco Salaroli" by DieciExperience dotato di 8000 euro di montepremi. In finale il 2.2 riminese portacolori del Tc Viserba ha battuto dopo una battaglia durata quasi tre ore per 6-4, 3-6, 6-4 il 2.3 marchigiano Filippo Mazzola (Ct Civitanova), 19enne allievo della GalimbertiAcademy.