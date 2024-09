Temptation Island anticipazioni terza puntata | la reazione di Valerio Alfred sempre più vicino a Sofia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutto pronto per la nuovadi, che andrà in onda il 24 settembre in prima serata su Canale 5. Dopo il falò di confronto tra Sara e Fabio, il pubblico assisterà al proseguimento del viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco. Ecco le