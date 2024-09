Tassi usurai che superavano il 100% di interessi Carabinieri arrestano 15 persone

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 24 settembre 2024) NAPOLI – idel Nucleo Operativo della CompagniaPoggioreale, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli e dei Gruppidi Napoli e di Castello di Cisterna, hanno dato esecuzione a quindici ordinanze che dispongono l’applicazione di misure cautelari personali, emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati in ordine ai reati di usura ed estorsione. Gli indagati avrebbero estorto denaro in danno di due uomini residenti nel quartiere Poggioreale, i quali avrebbero contratto debiti conusurari spesso superiori almensile. Resta da arrestare una sola persona che é attivamente ricercata.