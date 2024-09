Tajani | Onu ha bisogno di manutenzione ma no a Riforma che esclude alcuni Paesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2024 "L'Onu è ancora uno strumento prezioso per il multilateralismo, per la sicurezza nucleare, è come avere una bella casa che hadi. Per questo è importante che ladell'Onu non crei Stati di serie A e di serie B". Cosìa margine dell'Assemblea Onu, intervistato dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev