Svizzera suicidio con capsula Sarco

(Di martedì 24 settembre 2024) 20.56 Diversi arresti innell'ambito di un'inchiesta sul decesso di una donna dovuto all'utilizzo della", un dispositivo per l'eutanasia che riempie l'ambiente di azoto e provoca la morte. I reati ipotizzati sono istigazione e assistenza al. Laè una sorta difago e consente, premendo un pulsante, di addormentarsi e morire per asfissia in pochi minuti. E' stata utilizzata inper la prima volta.