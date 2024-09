Sulla morte di Andrea Purgatori una catastrofica sequela di errori

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 24 settembre 2024) "I neuro radiologi indagati refertarono non correttamente l'esame di risonanza magnetica dell'8 maggio 2023 per imperizia e imprudenza e quelli del 6 giugno e dell'8 luglio per imperizia . Il cardiologo Laudani effettuò approfondimenti diagnostici insufficienti" e da lui, in particolare scrivono i periti, c'è stata "unadied omissioni" . E' quanto emerge nelle