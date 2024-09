Stop al pagamento del bonus Caro voli per mancanza di fondi Schifani smentisce | Pronti altri 6 milioni

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Il messaggio che spunta sulla piattaforma regionale dedicata al rimborso dei biglietti aerei è chiaro: "Attenzione: per le istanze presentate e approvate a tutt'oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di