Stellantis sciopero degli operai il 18 ottobre | protesta per la crisi del settore auto

(Di martedì 24 settembre 2024) È fissato per il prossimo 18lodi, che si fermeranno per 8 ore in segno dialla sempre più critica situazione del. Fim, Fiom e Uilm, infatti, hanno deciso di organizzare una manifestazione nazionale a Roma, in piazza del Popolo, per denunciare la mancata risposta da parte del governo in primis, poi dell’Ue, alle richieste dei metalmeccanici.inIlmotive è ine non tutti sembrano essersene resi conto. E allora, per cercare di dare una scossa a una situazione definita sempre più critica, a scendere in campo sono i sindacati che hanno deciso di indire una giornata di, con relativo, per il 18