Stellantis inizia la ricerca per la successione di Tavares

(Di martedì 24 settembre 2024)hato laper ladell'amministratore delegato Carlo, il cui contratto termina nel 2026. Lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali non ci sono piani per un immediato cambio alla leadership e lo stessosarà incluso nel processo di. E' "normale" per il consiglio di amministrazionere a guardare ai piani didata l'importanza dell'ad, "senza che questo abbia un impatto sulle future discussioni" in quanto c'è ancora la possibilità cheresti più a lungo, ha detto un portavoce della società automobilistica alla Bloomberg.