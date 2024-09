Startlist Mixed Relay Mondiali ciclismo 2024 | orari pettorali di partenza tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Proseguono senza sosta idisu strada in Svizzera. Domani tornano in scena i professionisti: appuntamento con laa cronometro, la staffetta vista che vede in scena tre uomini e tre donne su un percorso di 26,6 chilometri ciascuno. L’Italia sogna in grande con una squadra di qualità (azzurri campioni d’Europa in carica): tra gli uomini spazio a Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, al femminile presenti Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. La diretta tv dellaa cronometro sarà assicurata da Eurosport HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 15.30, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale integrale della prova della manifestazione iridata.