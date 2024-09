Stagione teatrale 2024-2025 del Teatro dei Limoni di Foggia

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Al via ladel ‘dei’. Grazie al contributo della Fondazione dei Monti Uniti, anche questasi svilupperà in due rassegne in programma da ottobre ad aprile: ‘Giallocoraggioso’, la quasi ventennale offerta di spettacoli incentrati sulla nuova drammaturgia e