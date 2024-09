Spaccio e botte agli agenti | arrestato un 60enne di Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Finisce in carcere un sessantenne civitanovese, giàperdi sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Glidi Polizia dihanno eseguito un ordine di carcerazione di otto mesi per un uomo, pluripregiudicato con numerose condanne alle spalle perdi sostanze stupefacenti. Nel dicembre scorso, il sessantenne era statoper resistenza a pubblico ufficiale: in quel caso, il padre ultraottantenne aveva richiesto l’intervento della volante poiché il figlio, sotto effetto di alcol e droghe, si stava provocando delle lesioni. Il sessantenne, trovato in possesso di dosi di cocaina, aveva aggredito gliintervenuti per calmarlo. Oggi il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ne ha disposto la carcerazione.