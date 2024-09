Sinner un rivale dalla Cina? Chi è Juncheng Shang

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) –contro Jannik. Il colosso asiatico entra in campo nel tennis e punta ad un ruolo di primo piano. Il nome nuovo è quello di, 19enne di talento che trionfa nel torneo Atp di Chengdu, battendo in finale l'azzurro Lorenzo Musetti. Il ragazzino di Pechino mette in bacheca il L'articolo, un? Chi èproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.