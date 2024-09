Sinner risponde ad Alcaraz | Tanti tornei ma non sei obbligato a giocare Ho individuato dove migliorare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutto pronto per il rientro in campo di Jannik: ultima apparizione quella trionfale agli US Open per l’altoatesino numero uno della classifica ATP che si sposta in Asia per difendere sul cemento cinese il titolo agguantato lo scorso anno a Pechino. Proprio dal trionfo in Cina è partita la clamorosa scalata dell’azzurro che da quel successo è diventato praticamente ingiocabile per i rivali, portandosi a casa su tutte la Coppa Davis, gli Australian Open e proprio l’ultimo Slam americano. Oggi in conferenza stampa l’azzurro è intervenuto,ndo a distanza alle parole di Carlos, che si è espresso su un calendario tennistico troppo lungo e logorante. Il commento di: “Il calendario è denso, ci sono. Naturalmente abbiamo qualche evento mandatory. Ma non dobbiamoper forza. Se non vuoiun torneo, non ti iscrivi.