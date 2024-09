Si rinnova la rete idrica lavori di Hera a Vignola

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Lunedì 30 settembre avranno inizio idi rinnovo di un tratto dell'acquedotto di, situato in via per Campiglio e in via Frignanese. Questo intervento, coordinato dal Gruppo, fa parte di un più ampio progetto di ottimizzazione dellae prevede la posa di una nuova