Si allarga la crisi in Medio Oriente pioggia di bombe di Israele causa quasi 500 morti in Libano e scatena l’ira dei Paesi arabi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) Il bilancio è pesante, con oltre 492 vittime e 1.645 feriti, ma sfortunatamente è solo provvisorio perché i bombardamenti israeliani in tutto ilproseguono senza sosta. Quel che è certo è che in nemmeno 24 ore, l’aviazione di Tel Aviv ha colpito 1300 obiettivi di Hezbollah avvicinando pericolosamente la temuta escalation del conflitto in. Una serie di bombardamenti ordinati dal primo ministro di, Benjamin Netanyahu, che sembrano destinati a fiaccare le forze dei miliziani filo iraniani in vista di un’operazione di terra che appare sempre più probabile. Raid a cui ha risposto il movimento sciita lanciando oltre 200 razzi sul nord diin cui sono rimaste ferite due persone.