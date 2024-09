Sfilano il portafoglio a un 82enne il fruttivendolo li vede e chiama la polizia Poi li segue a distanza e li fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre 2024 – Ha assistito in diretta al furto di un portafogli e non si è voltato dall'altra parte. Hato il 112 e ha seguito ai ladri, permettendo alladi arrestarne due su tre. Il cittadino detective è un trentanovenne egiziano che di mestiere fa il. In via delle Forze Armate Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, alle 10.45 di lunedì 23 settembre, tre ragazzi hanno preso di mira un ottantaduenne che stava camminando in via delle Forze Armate: i ladri si sono avvicinati da dietro e gli hanno sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni, nonostante fosse legato a una catenina. La telefonata al 112 Il primo ad accorgersi del raid è stato proprio il negoziante egiziano, che ha segnalato il furto all'anziano e hato il 112 per dare l'allarme.