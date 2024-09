Sestri Levante-Torres probabili formazioni | Scotto lancia Giorno

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilva a caccia del bis, dopo il successo esterno 3-0 con il Legnago Salus, gli uomini diricevono la, imbattuta e già ai piani alti della classifica del girone B di Serie C. E' sfida a una big quindi per i corsari che sperano nel primo successo al Sivori per