Serie C NOW 2024 25 - Diretta Sky 6a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutta laC è NOW disponibile solo su Sky e in streaming su NOW con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, comprendendo tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura dellaC anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Sky Sport Calcio è il canale di riferimento per guardare le partite del campionato di/2025, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio insieme ai canali Sky Sport dal 251 in poi.Le squadre vincitrici di ogni girone diC ottengono la promozioneinBKT, mentre la quarta promossa sarà decisa nei playoff tra le squadre classificate dal secondo al decimo posto e la vincitrice della Coppa Italia diC.