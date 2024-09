Se dalla Biblioteca di Lipsia spunta una pagina inedita di Mozart

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Unamusicale che attende, nel silenzio di un archivio, per più di due secoli. E torna a risuonare, dopo tanto tempo, per noi. Non è facile descrivere la vertiginosa suggestione generata dall Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti