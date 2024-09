Scomparsa da sedici anni nel nulla poi la terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 24 settembre 2024) Social. Orrore in Sud Corea. Dopo 16si è finalmente chiarito il mistero delladi una donna di 30in Corea del Sud. Il suo ex fidanzato ha confessato di averla uccisa durante un litigio, occultando il corpo in una valigia e nascondendolo sotto un ripiano di mattoni e cemento sul balcone dell’appartamento in cui entrambi vivevano.