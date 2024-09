Sciusten Feste N 1965 il nuovo album di Capossela in uscita il 25 ottobre

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) MILANO – Non esattamente un disco natalizio. Un disco per la festa. Per le sue euforie e per le sue malinconie. “N.” è ildi Vinicioinvenerdì 25per Warner Music Italy. Prodotto per La Cupa da Vinicioe Alessandro “Asso” Stefana, registrato tra il 2020 L'articolo “N.”, ildiinil 25proviene da Webmagazine24.