Sci alpino Coppa del mondo 2024 2025 | 8 gennaio slalom a Madonna di Campiglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) La data delloin programma adi, valido per ladeldi sci, è stata cambiata. La 71esima edizione della prova in Trentino, che solitamente si svolge a ridosso del Natale, andrà in scena l’8. L’orario della prima manche è rimasto immutato (17.45), come quello della seconda (20.45) con la spettacolare manche decisiva serale. Scidel: 8diSportFace.