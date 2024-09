Schianto frontale vicino alla rotonda | grave la conducente di una Panda

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 24 settembre 2024)nel tardo pomeriggio di martedì a San Mauro Pascoli. Nelle vicinanze dellatra via Roma e via Costa due veicoli sono entrati in collisione. E' quanto accaduto intorno alle 18.30. L'impatto ha riguardato una Fiate un veicolo commerciale Daily, che ha