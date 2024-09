Salone nautico | turismo e sostenibilità tra i temi della quinta giornata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) European Boating Industry e Confindustria Nautica insieme per tracciare la rotta futura diDopo il successoprima edizione del 2023, in seguito alla quale si sono gettate le radici per un proficuo dialogo e collaborazione tra operatori del settoree istituzioni in tema die innovazioni, al 64°