Sabrina Salerno dopo l’operazione al seno | “Si entra in un tunnel e si cerca la luce perché necessaria”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) In un breve video su Instagram,ha voluto ringraziare tutti per l'affetto ricevuto in queste settimane: "Siin une silaè necessaria". La cantante, 56 anni, era stata operata alaver scoperto la presenza di un nodulo maligno. Oggi spera di poter tornare presto a esibirsi.