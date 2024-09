Sabatini | Inter non mi aspettavo la sconfitta al derby Due errori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ha perso ile deluso ampiamente le aspettative contro il Milan. Sandroviene su Radio Sportiva e ne parla in questo modo. DELUDENTI – Sandronon vuole esagerare con le critiche nei confronti dell’. L’opinionista parla così delperso con il Milan: «Frattesi se giochi con una punta e due ali può fare quello che gioca dietro alla punta, ma l’dovrebbe cambiare. Non ha gli uomini per farlo. Io non pensavo che ilpotesse finire in questo modo, però in quantopuò succedere di tutto. Le sostituzioni di Inzaghi sono sbagliate, ma il retropensiero della squadra era quello che avrebbe vinto comunque. Il Milan invece aveva una carica dieci volte superiore all’».