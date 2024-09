Rottura della rete del gas durante i lavori in un cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)del gas a Camerinogli scavi da parte di un’impresa che stava eseguendo deiin unprivato. Per motivi di sicurezza, i vigili urbani, non hanno fatto avvicinare nessuno al luogofalla e hanno così deciso di chiudere momentaneamente via Ridolfini. La circolazione stradale dunque per qualche ora è stata modificata, al centro storico è stato garantito l’accesso da Piazza Umberto I, mentre la viabilità per raggiungere le scuole secondarie di primo grado ed il complesso D’Avack è rimasta possibile da viale Emilio Betti. Una squadra di tecnici provenienti da Ancona è prontamente intervenuta per riparare la conduttura del gas. l.g.