Rosarno assistenza domiciliare | il Comune annuncia il via dei servizi

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) lldi, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale-sociale n. 2, ha completato la valutazione delle 28 domande per l’erogazione didia favore di soggetti non autosufficienti under 65 residenti nei comuni di, Gioia Tauro, San