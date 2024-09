Roma Zalewski RECUPERATO e al centro del progetto di Juric Ora è tempo di RINNOVO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 settembre 2024)ritrova Nicolacon il nuovo tecnico giallorosso che ora può diventare molto importante (con tanto di) Secondo quanto riportato da Il, in casala serenità si respira nell’area: non soltanto per una questione di risultati, ma anche per quanto riguarda certi giocatori. Per esempio Nico. Il polacco è