Rigore scandaloso una squadra se ne va durante la Supercoppa | ecco com’è il calcio senza VAR

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) Chi rimpiange ildel bei tempi andati, quelloVAR in cui le esultanze non restavano strozzate in gola, farebbe bene a guardare cosa è successoun match diin Zimbabwe: l'arbitro ha fischiato undi, una delle due squadre ha abbandonato il campo per protesta.