Riapre la piscina coperta di Bollate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladi via Dante atorna finalmente a disposizione dei cittadini che praticano il nuoto, dopo 3 anni circa di chiusura. Il Comune die Gaia Sport hanno tenuto fede all’impegno di riaprirla al pubblico in tempo per la nuova stagione autunnale e invernale 2024-2025. L’inaugurazione della, completamente rinnovata e