Referendum cittadinanza raggiunte le 500 mila firme Ma dalla maggioranza | È una pagliacciata

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilsullalanciato da +Europa e altre associazioni ha superato ufficialmente le 500entro la giornata. La richiesta dilanciato vuole rivedere le regole per la concessione dellaitaliana: il quesito referendario punta a dimezzare i tempi per la concessione della(da dieci a cinque anni di residenza con regolare permesso di soggiorno in Italia). La scadenza ufficiale per la raccolta delleera lunedì 30 settembre, ma già negli ultimi giorni c'era stata un'accelerata. Tanto che ieri la piattaforma specifica sul sito del ministero dell'Interno usata per raccogliere ledigitali è andata in tilt per alcune ore.