Rai centrodestra tira dritto su Cda E punta dito su divisioni Pd-M5s

(Di martedì 24 settembre 2024) La risposta alle voci di un rinvio che cominciano a circolare a metà mattina arriva in pochi secondi direttamente sui telefonini dei deputati di Fdi. "Obbligo di presenza giovedì 26 alle 9.30 per l'elezione di n.2 membri del cda Rai". Dunque, come da giorni ha deciso Giorgia Meloni, questa volta per l'elezione dei 4 consiglieri di nomina parlamentare (due per ciascuna Camera) non è previsto nessuno slittamento. Lo certifica ufficialmente la capigruppo del Senato, che conferma la votazione a palazzo Madama nella stessa giornata, a partire dalle 10. Il Pd ci prova a chiedere più tempo, ma la risposta della maggioranza è un no secco.