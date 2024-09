Quasi un' ora per fare 7 km | cosa sta succedendo sulla Statale 36

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 24 settembre 2024) "Trovo allucinante che per essere in ufficio a un orario consono si debba partire alle 5.30. In 25 anni non ricordo una gestione così ridicola dei lavori". "Io parto da Erba come è la situazione?". Già dal mattino presto, anzi prestissimo, la pagina Facebook dedicata alla36 è ben attiva