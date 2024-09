Prince un amico a quattro zampe all’ospedale di Treviglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel reparto di Terapia intensivadiè in arrivo un "dottore" davvero speciale: ha pelo lungo e dorato e ha. È, un cucciolo di golden retriever scelto per "Dog for smile", il primo progetto in Lombardia e il secondo in Italia che introduce un cane in corsia a supporto delle cure per i pazienti in terapia intensiva. Migliorare ed accelerare il recupero delle funzioni motorie, cognitive ed emozionali dei pazienti critici: sono questi gli obiettivi che hanno spinto l’Asst Bergamo ovest ad affiancare alle terapie mediche tradizionali anche terapie complementari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono particolarmente vulnerabili ed esposti a disturbi cognitivi, affettivi e comportamentali che, pur riconoscendo una patogenesi multifattoriale, sono anche correlati alle diverse esperienze emozionali vissute durante la degenza.