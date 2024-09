Primo turno infrasettimanale in C Giugliano domani a Foggia derby tra Turris e Avellino

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Scatta stasera il 6°nel girone C di serie C,che si apre stasera con tre gare per poi proseguire fino a giovedì.in campo aper trovare continuità dopo la splendida vittoria sul Catania.tra, posticipo a Monopoli per il Benevento capolista Il programma L'articoloin C,traTeleclubitalia.