Prima volta in Svizzera di Sarco la capsula per il suicidio Diversi arresti per istigazione al suicidio

(Di martedì 24 settembre 2024) La controversasuicidaè stata utilizzata per lain un capanno forestale a Merishausen, nel cantone di Sciaffusa. Una persona si è tolta la vita con l’azoto. La polizia di Sciaffusa ha annunciato martedì di aver arrestato diverse persone. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto una procedura penale per incitamento e assistenza al. Il dispositivo è stato sequestrato dagli agenti e la salma della persona deceduta è stata portata all’Istituto di medicina legale di Zurigo per l’autopsia. Confermato anche un molteplice fermo in relazione all’accaduto. È il primo utilizzo in assoluto dell’assai controverso dispositivo, soprannominato “la Tesla dell’eutanasia”, dell’associazione The Last Resort. Il dispositivo è stato sequestrato dagli agenti e la salma della persona deceduta è stata portata all’Istituto di medicina legale di Zurigo per l’autopsia.